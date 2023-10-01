Киммих подвёл итоги матча «РБ Лейпциг» - «Бавария»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о ничейном результате матча шестого тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Я огорчен тем, как мы пропустили голы. В первом тайме у нас не получилось вернуться в игру. После перерыва «Бавария» смогла показать, что может переломить ситуацию. В концовке встречи у нас бы отличный шанс выиграть, но не получилось. Думаю, ничья справедливый итог этого матча», - передает слова полузащитника Bayern & Germany.

Мюнхенский гранд набрал 14 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.