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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель - о ничьей с «РБ Лейпцигом»: «Беру ответственность на себя»

01 Октября 2023 • 07:47 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о результате поединка против «РБ Лейпцига» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы показали свою игру только после перерыва. Настрой и скорость появились лишь во втором тайме. В первой половине встречи команда очень много ошибалась. Наверное, стартовый план был ошибочным. Но я готов взять ответственность на себя, это для меня не проблема. Индивидуально некоторые футболисты сыграли небрежно, что привело к пропущенным мячам», - цитирует специалиста Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 14 баллов и занимает третье место в таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель РБ Лейпциг
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