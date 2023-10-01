Тухель - о ничьей с «РБ Лейпцигом»: «Беру ответственность на себя»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о результате поединка против «РБ Лейпцига» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы показали свою игру только после перерыва. Настрой и скорость появились лишь во втором тайме. В первой половине встречи команда очень много ошибалась. Наверное, стартовый план был ошибочным. Но я готов взять ответственность на себя, это для меня не проблема. Индивидуально некоторые футболисты сыграли небрежно, что привело к пропущенным мячам», - цитирует специалиста Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 14 баллов и занимает третье место в таблице Бундеслиги.