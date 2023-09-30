35-летний Жером Боатенг вернётся в «Баварию»

Бывший защитник «Баварии» Жером Боатенг в статусе свободного агента вернётся в мюнхенский клуб. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, сделка между сторонами клуба и футболиста находится уже на финальной стадии.

Без клуба 35-летний Боатенг находился с момента как покинул «Лион» прошлым летом. За «Баварию» экс-игрок сборной Германии играл 10 лет – с 2011 по 2021 годы, после перебрался в «Лион». Ранее в карьере воспитанника «Герты» также были «Гамбург» и «Манчестер Сити».

Мюнхенцы после шести матчей чемпионата Германии идут на третьем месте с 14 баллами.