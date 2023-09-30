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«РБ Лейпциг» не удержал запас в два гола в матче с «Баварией»

30 Сентября 2023 • 21:26 Комментировать
РБ Лейпциг
2:2
Бавария
окончен

Главный матч дня в Германии - повтор сражения за Суперкубок между «РБ Лейпцигом» и «Баварией». Ксавер Шлагер пытался наказать голкипера гостей за ошибку и пробил с центра поля - не попал. Вскоре он же идеально сыграл на ход партнеру, и Лои Опенда поразил низом ближний угол ворот. Свен Ульрайх снова начудил у своих ворот, на сей раз после подачи углового, и Опенда отыграл под голевой удар на Кастелло Люкеба. Опенда мог заработать пенальти после стыка с голкипером, но сначала был офсайд. Лерой Сане со штрафного пробил в руку соперника - пенальти, Гарри Кейн с точки попал в правый верхний угол - 2:1. Джамал Мусиала бросил в отрыв Сане, и тот реализовал выход один на один с голкипером, счет равный.

«Бавария» идет третьей и проигрывает лидеру два очка, у «РБ Лейпцига» пятое место и отставание в одну победу.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:2Бавария
(1:0) Опенда Лои20'  
(2:0) Люкеба Кастелло26'  
  57'Кейн Гарри (2:1)
  70'Сане Лерой (2:2)
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин 86' (Клостерманн Лукас ( 86') Симакан Мохамед  54'Люкеба Кастелло  65'Раум ДавидСимонс ХавиШлагер КсаверКампль Кевин 64' (Зайвальд Николас ( 64') Форсберг Эмиль 72' (Баумгартнер Кристоф ( 72') Поульсен Юссуф 72' (Сеско Бенджамин ( 72') Опенда Лои 86' (Карвалью Фабиу ( 86')
Запасные: Айдара АмадуЛенц КристоферГулачи ПетерМориба Илайкс
Ульрайх Свен  44'Лаймер КонрадУпамекано Дайо  51'Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоГорецка Леон 46' (Тель Матис ( 46'  81') Киммих ЙозуаСане ЛеройМусиала Джамал  72' 87' (Чупо-Мотинг Эрик ( 87') Коман Кингсли 46' (Геррейру Рафаэл ( 46') Кейн Гарри  37'
Запасные: Крэтзиг ФрансМюллер ТомасПерец ДаниэльСарр БунаМазрауи Нуссаир
30 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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