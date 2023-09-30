«РБ Лейпциг» не удержал запас в два гола в матче с «Баварией»

Главный матч дня в Германии - повтор сражения за Суперкубок между «РБ Лейпцигом» и «Баварией». Ксавер Шлагер пытался наказать голкипера гостей за ошибку и пробил с центра поля - не попал. Вскоре он же идеально сыграл на ход партнеру, и Лои Опенда поразил низом ближний угол ворот. Свен Ульрайх снова начудил у своих ворот, на сей раз после подачи углового, и Опенда отыграл под голевой удар на Кастелло Люкеба. Опенда мог заработать пенальти после стыка с голкипером, но сначала был офсайд. Лерой Сане со штрафного пробил в руку соперника - пенальти, Гарри Кейн с точки попал в правый верхний угол - 2:1. Джамал Мусиала бросил в отрыв Сане, и тот реализовал выход один на один с голкипером, счет равный.

«Бавария» идет третьей и проигрывает лидеру два очка, у «РБ Лейпцига» пятое место и отставание в одну победу.