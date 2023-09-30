Гладбахская «Боруссия» легко обыграла «Бохум» и добыла первую победу в сезоне

В шестой игровой день чемпионата Германии пересеклись пока не побеждавшие «Бохум» и гладбахская «Боруссия». Франк Онора сотряс штангу уже на второй минуте. Алассан Плеа запустил мяч в перекладину. А на 27-й минуте Плеа вывел на голевой удар Флориана Нойхауса. Вскоре Плеа и сам отличился, с нескольких метров переправив мяч в сетку. В компенсированное время Плеа оформил дубль, на сей раз отличившись ударом ногой. На экваторе второго тайма Лукас Душнер вывел на убойную позицию Антони Лосилью - 1:3. Лосилья оформил дубль в компенсированное время, но гол отменен - было нарушение.
«Боруссия» набрала пять очков и вышла на 13-е место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|27'Нойхаус Флориан (0:1)
|37'Плеа Алассан (0:2)
|45'Плеа Алассан (0:3)
|(1:3) Лосилья Антони68'
Риман Мануэль•Машович Эрхан•Ордец Иван•Бернардо Фернандес• 52'Пасслак Феликс46' (Гамбоа Кристиан (46') •Беро Матуш7' (Антви-Аджей Кристофер (7') •Лосилья Антони•Штёгер Кевин46' (Фёрстер Филипп (46') •Виттек Максимилиан46' (Дашнер Лукас (46') •Асано Такума68' (Пасьенса Гонсало (68') •Хофманн Филипп
Николас Мориц•Эльведи Нико64' (Чванчара Томаш (64') • 90'Итакура Ко• 45'Вебер Максимилиан•Онора Франк•Райтц Рокко90' (Янчке Тони (90') •Вайгль Юлиан•Нойхаус Флориан72' (Скалли Джозеф (72') •Нец Лука•Плеа Алассан72' (Крамер Кристоф (72') • 82'Сибачо Жордан64' (Фридрих Марвин (64')
Запасные: Нгуму Натан•Хак Робин•Ольшовски Ян•Коне Куадио
30 сентября. Стадион "Воновия Рурштадион".
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