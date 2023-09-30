Гладбахская «Боруссия» легко обыграла «Бохум» и добыла первую победу в сезоне

В шестой игровой день чемпионата Германии пересеклись пока не побеждавшие «Бохум» и гладбахская «Боруссия». Франк Онора сотряс штангу уже на второй минуте. Алассан Плеа запустил мяч в перекладину. А на 27-й минуте Плеа вывел на голевой удар Флориана Нойхауса. Вскоре Плеа и сам отличился, с нескольких метров переправив мяч в сетку. В компенсированное время Плеа оформил дубль, на сей раз отличившись ударом ногой. На экваторе второго тайма Лукас Душнер вывел на убойную позицию Антони Лосилью - 1:3. Лосилья оформил дубль в компенсированное время, но гол отменен - было нарушение.

«Боруссия» набрала пять очков и вышла на 13-е место, соперник - 15-й.