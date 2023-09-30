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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» легко обыграла «Бохум» и добыла первую победу в сезоне

30 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать
Бохум
1:3
Боруссия М
окончен

В шестой игровой день чемпионата Германии пересеклись пока не побеждавшие «Бохум» и гладбахская «Боруссия». Франк Онора сотряс штангу уже на второй минуте. Алассан Плеа запустил мяч в перекладину. А на 27-й минуте Плеа вывел на голевой удар Флориана Нойхауса. Вскоре Плеа и сам отличился, с нескольких метров переправив мяч в сетку. В компенсированное время Плеа оформил дубль, на сей раз отличившись ударом ногой. На экваторе второго тайма Лукас Душнер вывел на убойную позицию Антони Лосилью - 1:3. Лосилья оформил дубль в компенсированное время, но гол отменен - было нарушение.

«Боруссия» набрала пять очков и вышла на 13-е место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Бохум1:3Боруссия М
  27'Нойхаус Флориан (0:1)
  37'Плеа Алассан (0:2)
  45'Плеа Алассан (0:3)
(1:3) Лосилья Антони68'  
Риман МануэльМашович ЭрханОрдец ИванБернардо Фернандес  52'Пасслак Феликс 46' (Гамбоа Кристиан ( 46') Беро Матуш 7' (Антви-Аджей Кристофер ( 7') Лосилья АнтониШтёгер Кевин 46' (Фёрстер Филипп ( 46') Виттек Максимилиан 46' (Дашнер Лукас ( 46') Асано Такума 68' (Пасьенса Гонсало ( 68') Хофманн Филипп
Запасные: Данило СоаресТиде НикласШлоттербек КевенПатрик Остерхаге
Николас МорицЭльведи Нико 64' (Чванчара Томаш ( 64'  90') Итакура Ко  45'Вебер МаксимилианОнора ФранкРайтц Рокко 90' (Янчке Тони ( 90') Вайгль ЮлианНойхаус Флориан 72' (Скалли Джозеф ( 72') Нец ЛукаПлеа Алассан 72' (Крамер Кристоф ( 72'  82') Сибачо Жордан 64' (Фридрих Марвин ( 64')
Запасные: Нгуму НатанХак РобинОльшовски ЯнКоне Куадио
30 сентября. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Бохум Боруссия Мёнхенгладбах
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