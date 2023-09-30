Дубль Ундава позволил «Штутгарту» обыграть «Кёльн»

В шестом туре Бундеслиги «Кёльн» принимал шикарно стартовавший «Штутгарт». Уже на седьмой минуте перекладина помешала набравшему невероятную форму Серу Гирасси открыть счет ударом головой. Деян Любичич издали мог открывать счет, но вратарь выручил. Швабы всё время пытались обострять впереди, играя первым номером, и Дениз Ундав открыл счет на 68-й минуте. В концовке Силас Мвумпа попал в штангу, а Ундав добил мяч - 0:2.