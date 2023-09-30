Дубль Ундава позволил «Штутгарту» обыграть «Кёльн»

В шестом туре Бундеслиги «Кёльн» принимал шикарно стартовавший «Штутгарт». Уже на седьмой минуте перекладина помешала набравшему невероятную форму Серу Гирасси открыть счет ударом головой. Деян Любичич издали мог открывать счет, но вратарь выручил. Швабы всё время пытались обострять впереди, играя первым номером, и Дениз Ундав открыл счет на 68-й минуте. В концовке Силас Мвумпа попал в штангу, а Ундав добил мяч - 0:2.
Протокол игры
|68'Ундав Дениз (0:1)
|88'Ундав Дениз (0:2)
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Пакарада Леарт•Гусенбашич Денис 55'76' (Доунс Дамион (76') •Любичич Деян• 26'Кайнц Флориан60' (Вальдшмидт Лука (60') •Майна Линтон86' (Финкгрефе Макс (86') •Зельке Дейви•Тиггес Штеффен61' (Алиду Фариде (61')
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль86' (Загаду Дан-Аксель (86') •Руо Антони•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Каразор Атакан62' (Ундав Дениз (62') •Штиллер Анджело•Левелинг Джейми73' (Мвумпа Силас (73') •Мийо Энцо 79'86' (Эглофф Лилиан (86') •Фюрих Крис86' (Миттельштедт Максимилиан (86') •Гирасси Серу
30 сентября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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