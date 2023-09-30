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Дубль Ундава позволил «Штутгарту» обыграть «Кёльн»

30 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Кёльн
0:2
Штутгарт
окончен

В шестом туре Бундеслиги «Кёльн» принимал шикарно стартовавший «Штутгарт». Уже на седьмой минуте перекладина помешала набравшему невероятную форму Серу Гирасси открыть счет ударом головой. Деян Любичич издали мог открывать счет, но вратарь выручил. Швабы всё время пытались обострять впереди, играя первым номером, и Дениз Ундав открыл счет на 68-й минуте. В концовке Силас Мвумпа попал в штангу, а Ундав добил мяч - 0:2.

Протокол игры  
Кёльн0:2Штутгарт
  68'Ундав Дениз (0:1)
  88'Ундав Дениз (0:2)
Швебе МарвинКарстенсен РасмусХюберс ТимоШабо ЮлианПакарада ЛеартГусенбашич Денис  55' 76' (Доунс Дамион ( 76') Любичич Деян  26'Кайнц Флориан 60' (Вальдшмидт Лука ( 60') Майна Линтон 86' (Финкгрефе Макс ( 86') Зельке ДейвиТиггес Штеффен 61' (Алиду Фариде ( 61')
Запасные: Килиан ЛукаХайнц ДоминикКристенсен ЯкобПентке ФилиппАдамян Саркис
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 86' (Загаду Дан-Аксель ( 86') Руо АнтониАнтон ВальдемарИто ХирокиКаразор Атакан 62' (Ундав Дениз ( 62') Штиллер АнджелоЛевелинг Джейми 73' (Мвумпа Силас ( 73') Мийо Энцо  79' 86' (Эглофф Лилиан ( 86') Фюрих Крис 86' (Миттельштедт Максимилиан ( 86') Гирасси Серу
Запасные: Luca RaimundСтеригу ЛеонидасМилошевич ЙованХарагути ГенкиБредлов Фабиан
30 сентября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кёльн Штутгарт
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