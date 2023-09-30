Винд дважды добил мяч в сетку, «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт»

Любители поиграть в закрытый футбол, «Вольфсбург» и «Айнтрахт», встретились в шестом туре чемпионата Германии. Эльес Схири создал первый момент, и голкипер отразил угрозу. На 31-й минуте Ловро Мейер не смог переиграть вратаря, а Йонас Винд был первым на отскоке - 1:0. Омар Мармуш тут же мог забивать, но здесь сэйв голкипера. На 58-й минуте Марио Гётце за атаку соперника сзади получил вторую желтую карточку. Максанс Лакруа ударом головой попал в перекладину. На 84-й минуте Йонас Винд бил пенальти и не смог переиграть вратаря, но на добивании был беспощаден - 2:0.

Хозяева с 12 очками делят пятое место, соперник остался с 7 пунктами и идет восьмым.