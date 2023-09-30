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Чемпионат Германии. Бундеслига

Винд дважды добил мяч в сетку, «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт»

30 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Вольфсбург
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

Любители поиграть в закрытый футбол, «Вольфсбург» и «Айнтрахт», встретились в шестом туре чемпионата Германии. Эльес Схири создал первый момент, и голкипер отразил угрозу. На 31-й минуте Ловро Мейер не смог переиграть вратаря, а Йонас Винд был первым на отскоке - 1:0. Омар Мармуш тут же мог забивать, но здесь сэйв голкипера. На 58-й минуте Марио Гётце за атаку соперника сзади получил вторую желтую карточку. Максанс Лакруа ударом головой попал в перекладину. На 84-й минуте Йонас Винд бил пенальти и не смог переиграть вратаря, но на добивании был беспощаден - 2:0.

Хозяева с 12 очками делят пятое место, соперник остался с 7 пунктами и идет восьмым.

Протокол игры  
Вольфсбург2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Винд Йонас31'  
(2:0) Винд Йонас84'  
Кастельс КоэнБаку РидлеЛакруа МаксансЗесигер Седрик  73'Меле ЙоакимСванберг Маттиас 79' (Паредес Кевин ( 79') Арнольд МаксимилианМайер Ловро 90' (Виммер Патрик ( 90') Герхардт Янник 87' (Каминьски Якуб ( 87') Томаш Тьягу 79' (Вранкс Астер ( 79') Винд Йонас 90' (Черны Вацлав ( 90')
Запасные: Коцца НиколяСарр АминПерван ПаваоБорнаув Себастьян
Трапп КевинТута 83' (Ааронсон Пакстен ( 83') Кох РобинПачо Вильям  5'Бута  45' 60' (Кнауфф Ансгар ( 60'  89') Эбимбе Эрик 82' (Хёуге Йенс ( 82') Ларссон ХугоСхири ЭльесГётце Марио  42'  58'Шаиби Фарес 68' (Нкунку Нильс ( 68') Мармуш Омар 83' (Нганкам Жессик ( 83'  90')
Запасные: Граль ЙенсМакс ФилиппАларио ЛукасХасебе МакотоСмолчич Хрвое
30 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт
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