Винд дважды добил мяч в сетку, «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт»

Любители поиграть в закрытый футбол, «Вольфсбург» и «Айнтрахт», встретились в шестом туре чемпионата Германии. Эльес Схири создал первый момент, и голкипер отразил угрозу. На 31-й минуте Ловро Мейер не смог переиграть вратаря, а Йонас Винд был первым на отскоке - 1:0. Омар Мармуш тут же мог забивать, но здесь сэйв голкипера. На 58-й минуте Марио Гётце за атаку соперника сзади получил вторую желтую карточку. Максанс Лакруа ударом головой попал в перекладину. На 84-й минуте Йонас Винд бил пенальти и не смог переиграть вратаря, но на добивании был беспощаден - 2:0.
Хозяева с 12 очками делят пятое место, соперник остался с 7 пунктами и идет восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас31'
|(2:0) Винд Йонас84'
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Лакруа Максанс•Зесигер Седрик• 73'Меле Йоаким•Сванберг Маттиас79' (Паредес Кевин (79') •Арнольд Максимилиан•Майер Ловро90' (Виммер Патрик (90') •Герхардт Янник87' (Каминьски Якуб (87') •Томаш Тьягу79' (Вранкс Астер (79') •Винд Йонас90' (Черны Вацлав (90')
Запасные: Коцца Николя•Сарр Амин•Перван Павао•Борнаув Себастьян
Трапп Кевин•Тута83' (Ааронсон Пакстен (83') •Кох Робин•Пачо Вильям• 5'Бута 45'60' (Кнауфф Ансгар (60') • 89'Эбимбе Эрик82' (Хёуге Йенс (82') •Ларссон Хуго•Схири Эльес•Гётце Марио 42'• 58'Шаиби Фарес68' (Нкунку Нильс (68') •Мармуш Омар83' (Нганкам Жессик (83') 90'
30 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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