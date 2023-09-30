«Хайнденхайм» продлил чёрную серию «Униона»

В субботу «Хайнденхайм» играл дома против «Униона», попавшего в серию поражений. В дебюте Датро Фофана едва не открыл счет, парировано. Аналогичная судьба хорошего дальнего удара Кевина Бехренса. Он же после перерыва опасно бил головой, вратарь снова выручил. В конце часа игры прямым ударом со штрафного Ян-Никлас Бесте открыл счет - 1:0. Хозяева победили и с 7 очками делят седьмое место, соперник с четырьмя поражениями подряд имеет на очко меньше.