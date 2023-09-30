Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайнденхайм» продлил чёрную серию «Униона»

30 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать
Хайденхайм
1:0
Унион Берлин
окончен

В субботу «Хайнденхайм» играл дома против «Униона», попавшего в серию поражений. В дебюте Датро Фофана едва не открыл счет, парировано. Аналогичная судьба хорошего дальнего удара Кевина Бехренса. Он же после перерыва опасно бил головой, вратарь снова выручил. В конце часа игры прямым ударом со штрафного Ян-Никлас Бесте открыл счет - 1:0. Хозяева победили и с 7 очками делят седьмое место, соперник с четырьмя поражениями подряд имеет на очко меньше.

Протокол игры  
Хайденхайм1:0Унион Берлин
(1:0) Бесте Ян-Никлас59'  
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикЗирслебен ТимФёренбах ЙонасМалони ЛеннардТоеркауф Норман 90' (Келлер Томас ( 90') Динкчи Эрен 90' (Шиммер Штефан ( 90') Пирингер Марвин  48' 81' (Томалла Денис ( 81') Бесте Ян-Никлас 90' (Пик Флориан ( 90') Кляйндинст Тим
Запасные: Гимбер БенедиктАйхер ВитусДоведан НиколаБек АдрианШёппнер Ян
Рённов ФредерикДухи ДанилоБонуччи Леонардо 74' (Кауфманн Миккель ( 74') Лейте Диогу  40' 61' (Еккель Пауль ( 61') Триммель КристоферТусар Люка 78' (Лайдуни Аисса ( 78') Крал Алекс  77'Госенс Робин 74' (Руссийон Жером ( 74') Бекер ШеральдоБехренс КевинФофана Датро 74' (Холлербах Бенедикт ( 74')
Запасные: Ааронсон БренденЮранович ЙосипХаберер ЯникШволов Александер
30 сентября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Хайнденхайм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кёльн Кёльн
Штутгарт Штутгарт
0
2
2.37 3.85 2.90
Видео
Окончен
Хайденхайм Хайденхайм
Унион Берлин Унион Берлин
1
0
3.35 3.90 2.10
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Байер Л Байер Л
0
3
3.90 4.10 1.88
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2
0
2.12 3.85 3.35
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Боруссия М Боруссия М
1
3
2.48 3.90 2.70
Видео
14 мин
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария Бавария
0
0
3.05 4.30 2.13
Видео
01.10.23 в 16:30
Дармштадт Дармштадт
Вердер Вердер
2.55 3.85 2.65
Видео
01.10.23 в 18:30
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург Аугсбург
1.77 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
19:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:43 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» легко обыграла «Бохум» и добыла первую победу в сезоне
18:29 · Германия. Бундеслига
Дубль Ундава позволил «Штутгарту» обыграть «Кёльн»
18:29 · Германия. Бундеслига
Винд дважды добил мяч в сетку, «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Хайнденхайм» продлил чёрную серию «Униона»
18:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» разгромил «Майнц» и вернул лидерство
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать топ-защитника за 80 млн евро слухи
14:43 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Я ничего не могу сказать о переходе Эберля в «Баварию»
12:53 · Германия. Бундеслига
Тель признался, что выбирал между «Баварией» и «Реалом»
11:39 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» нацелился на полузащитника, которого хочет купить «Барселона»
03:33 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мы помним недавние поражения от «РБ Лейпцига», но уверены в себе»
01:39 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир Бундеслиги Гирасси: «Я много наблюдаю за Кейном»
01:09 · Германия. Бундеслига
Известны причины ухода управляющего директора «РБ Лейпциг» Эберля
29 Сентября
23:44 · Германия. Бундеслига
Хуммельс повторил рекорд дортмундской «Боруссии»
23:29 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» - новый лидер Бундеслиги после непростой победы над Хоффенхаймом»
Все новости
Рекомендуем