«Хайнденхайм» продлил чёрную серию «Униона»

В субботу «Хайнденхайм» играл дома против «Униона», попавшего в серию поражений. В дебюте Датро Фофана едва не открыл счет, парировано. Аналогичная судьба хорошего дальнего удара Кевина Бехренса. Он же после перерыва опасно бил головой, вратарь снова выручил. В конце часа игры прямым ударом со штрафного Ян-Никлас Бесте открыл счет - 1:0. Хозяева победили и с 7 очками делят седьмое место, соперник с четырьмя поражениями подряд имеет на очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Бесте Ян-Никлас59'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Малони Леннард•Тоеркауф Норман90' (Келлер Томас (90') •Динкчи Эрен90' (Шиммер Штефан (90') •Пирингер Марвин 48'81' (Томалла Денис (81') •Бесте Ян-Никлас90' (Пик Флориан (90') •Кляйндинст Тим
Рённов Фредерик•Духи Данило•Бонуччи Леонардо74' (Кауфманн Миккель (74') •Лейте Диогу 40'61' (Еккель Пауль (61') •Триммель Кристофер•Тусар Люка78' (Лайдуни Аисса (78') •Крал Алекс• 77'Госенс Робин74' (Руссийон Жером (74') •Бекер Шеральдо•Бехренс Кевин•Фофана Датро74' (Холлербах Бенедикт (74')
30 сентября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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