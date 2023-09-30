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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» разгромил «Майнц» и вернул лидерство

30 Сентября 2023 • 18:25 Комментировать
Майнц
0:3
Байер Л
окончен

В шестом туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Майнца» и на классе обыграл аутсайдера. На 18-й минуте Сепп ван дер Берг срезал мяч в свои ворота. После перерыва Алехандро Гримальдо со штрафного  вколотил мяч в сетку, а вскоре Йонас Хофманн сделал счет разгромным. И это был всего второй удар в створ от гостей.

«Майнц» остается на дне таблицы, а леверкузенцы возвращаются на первое место.

Протокол игры  
Майнц0:3Байер Л
  18'Ван дер Берг Сепп (0:1)
  59'Гримальдо Алехандро (0:2)
  65'Хофманн Йонас (0:3)
Центнер РобинВан дер Берг СеппБель ШтефанФернандес Эдимилсон  58'Да Коста Данни 69' (Баркок Аймен ( 69') Каси АнтониБаррейро Леандро  90'Кор Доминик 70' (Краусс Том ( 70') Груда Брайан  75' 76' (Ажорк Людовик ( 76') Чхэ-Сон Ли II 69' (Эль-Гази Анвар ( 69') Онисиво Карим 84' (Рихтер Марко ( 84'  90')
Запасные: Папела МервильБац ДаниэльГилавоги Жошуа
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 86' (Станишич Йосип ( 86') Гримальдо АлехандроПаласиос ЭсекиэльДжака Гранит  4' 79' (Гложек Адам ( 79') Вирц Флориан 63' (Адли Амин ( 63') Хофманн Йонас 86' (Амири Надим ( 86') Бонифасе Виктор 79' (Андрих Роберт ( 79')
Запасные: Пуэрта ГуставоТелла НейтанКоварж МатейИнкапье Пьеро
30 сентября. Стадион "МЕВА Арена".

 

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