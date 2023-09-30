«Байер» разгромил «Майнц» и вернул лидерство

В шестом туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Майнца» и на классе обыграл аутсайдера. На 18-й минуте Сепп ван дер Берг срезал мяч в свои ворота. После перерыва Алехандро Гримальдо со штрафного вколотил мяч в сетку, а вскоре Йонас Хофманн сделал счет разгромным. И это был всего второй удар в створ от гостей.

«Майнц» остается на дне таблицы, а леверкузенцы возвращаются на первое место.