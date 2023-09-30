«Байер» разгромил «Майнц» и вернул лидерство

В шестом туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Майнца» и на классе обыграл аутсайдера. На 18-й минуте Сепп ван дер Берг срезал мяч в свои ворота. После перерыва Алехандро Гримальдо со штрафного вколотил мяч в сетку, а вскоре Йонас Хофманн сделал счет разгромным. И это был всего второй удар в створ от гостей.
«Майнц» остается на дне таблицы, а леверкузенцы возвращаются на первое место.
Протокол игры
|18'Ван дер Берг Сепп (0:1)
|59'Гримальдо Алехандро (0:2)
|65'Хофманн Йонас (0:3)
Центнер Робин•Ван дер Берг Сепп•Бель Штефан•Фернандес Эдимилсон• 58'Да Коста Данни69' (Баркок Аймен (69') •Каси Антони•Баррейро Леандро• 90'Кор Доминик70' (Краусс Том (70') •Груда Брайан 75'76' (Ажорк Людовик (76') •Чхэ-Сон Ли II69' (Эль-Гази Анвар (69') •Онисиво Карим84' (Рихтер Марко (84') 90'
Запасные: Папела Мервиль•Бац Даниэль•Гилавоги Жошуа
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми86' (Станишич Йосип (86') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит 4'79' (Гложек Адам (79') •Вирц Флориан63' (Адли Амин (63') •Хофманн Йонас86' (Амири Надим (86') •Бонифасе Виктор79' (Андрих Роберт (79')
Запасные: Пуэрта Густаво•Телла Нейтан•Коварж Матей•Инкапье Пьеро
30 сентября. Стадион "МЕВА Арена".
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