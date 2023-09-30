Хёнесс: «Я ничего не могу сказать о переходе Эберля в «Баварию»

В пятницу «РБ Лейпциг» объявил об уходе Макса Эберля с должности управляющего директора по спорту. Дальше в прессе появилась информация о том, что член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс хочет пригласить функционера в мюнхенский клуб. Сам Хёнесс получил вопрос на этот счёт.

«Уход Эберля из «РБ Лейпцига»? Это не моё решение, не наше решение. Я ничего не могу сказать о его переходе в «Баварию», - цитирует Хёнесса T-Online.

В субботу вечером «РБ Лейпциг» и «Бавария» выяснят отношения в матче чемпионата Германии. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.