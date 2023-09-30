Тель признался, что выбирал между «Баварией» и «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель признался, что перед своим трансфером в немецкую команду мог оказаться в мадридском «Реале».

«Это правда, что мной интересовались многие клубы, но я был сосредоточен на переходе именно в «Баварию». Мне действительно понравился проект команды и люди, которые меня пригласили», – цитирует Теля Carre.

Тель перебрался в «Баварию» из французского «Ренна» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Матис отметился тремя голами и результативной передачей в чемпионате Германии. Ещё один гол француз забил в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в ворота «Манчестер Юнайтед».