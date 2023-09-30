«ПСЖ» нацелился на полузащитника, которого хочет купить «Барселона»

Талантливый немецкий полузащитник Флориан Вирц, который принадлежит леверкузенскому «Байеру», попал в сферу интересов очередного европейского гранда. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован французский «ПСЖ». Парижане вступили в переговоры с агентом Вирца. Сумма потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

Флориан связан контрактными обязательствами с «фармацевтами» до лета 2027 года. В текущем сезоне Бундеслиги Вирц провел пять матчей за «Байер», забил один гол и сделал два ассиста.

«Барселоне» интересен немецкий игрок, оценённый в 100 миллионов евро