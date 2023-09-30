Тухель: «Мы помним недавние поражения от «РБ Лейпцига», но уверены в себе»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «РБ Лейпцига».

«Красные быки» примут в родных стенах действующих чемпионов в поединке шестого тура Бундеслиги, который пройдёт в субботу. Напомним, что в мае «РБ Лейпциг» обыграл «Баварию» в рамках чемпионата (3:1), а в августе одолел коллектив Тухеля в Суперкубке Германии (3:0).

«Мы едем в Лейпциг с одной целью – одержать победу. Мы уверены в себе, но понимаем, что «РБ Лейпциг» силён. Мы прекрасно помним недавние болезненные поражения от этой команды. Думаю, в обоих случаях мы выступили не на своём уровне. В этот раз у нас будут все шансы добыть три очка, если мы покажем свою игру», – цитирует Kicker Тухеля.