Лучший бомбардир Бундеслиги Гирасси: «Я много наблюдаю за Кейном»

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси поделился мыслями о своём конкуренте в бомбардирской гонке Бундеслиги.

В настоящий момент гвинейский футболист возглавляет список лучших снайперов чемпионата Германии с десятью голами. В активе Гарри Кейна из «Баварии», занимающего вторую строчку, семь точных ударов.

«Я много наблюдаю за Кейном. Думаю, он хорош во всём, мне нравится его стиль игры. Он способен и помогать товарищам по команде, и забивать самостоятельно. Я играл против него, когда выступал за «Ренн», и мы даже обменялись футболками. Гарри – хороший парень», – приводит пресс-служба Бундеслиги слова Гирасси.