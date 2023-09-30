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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лучший бомбардир Бундеслиги Гирасси: «Я много наблюдаю за Кейном»

30 Сентября 2023 • 01:39 Комментировать
Кёльн
...
Штутгарт
Через 13 ч. 23 мин.

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси поделился мыслями о своём конкуренте в бомбардирской гонке Бундеслиги.

В настоящий момент гвинейский футболист возглавляет список лучших снайперов чемпионата Германии с десятью голами. В активе Гарри Кейна из «Баварии», занимающего вторую строчку, семь точных ударов.

«Я много наблюдаю за Кейном. Думаю, он хорош во всём, мне нравится его стиль игры. Он способен и помогать товарищам по команде, и забивать самостоятельно. Я играл против него, когда выступал за «Ренн», и мы даже обменялись футболками. Гарри – хороший парень», – приводит пресс-служба Бундеслиги слова Гирасси.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Серу Гирасси Штутгарт
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КЁЛЬН ШТУТГАРТ
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