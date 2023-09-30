Известны причины ухода управляющего директора «РБ Лейпциг» Эберля

Стали известны подробности ухода управляющего директора «РБ Лейпциг» Макса Эберля из структур немецких «быков».

По информации журналиста Гвидо Шефера, в клубе активно развивалось мнение, что Эберль слишком мало присутствовал в делах коллектива, совершал очень дорогие покупки, а также мало влиял на развития международного сотрудничества с Red Bull Soccer.

Также в «РБ Лейпциг» обратили внимание на частые поездки функционера в Мюнхен, что вызвало подозрения на фоне слухов о скором назначении Эберля в «Баварию».

Макс Эберль работал в «РБ Лейпциге» почти два года, а в качестве футболиста представлял «Баварию» с 1991 по 1994 год. В субботу, 30 сентября, бывший и возможно будущий клуб Эберля встретятся в шестом туре Бундеслиги.