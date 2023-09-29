Хуммельс повторил рекорд дортмундской «Боруссии»

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс стал клубным рекордсменом.

34-летний игрок вышел в стартовом составе «шмелей» в сегодняшнем матче Бундеслиги против «Хоффенхайма». Поединок завершился триумфом дортмундцев – 3:1. Согласно сведениям Opta, Хуммельс повторил рекорд Михаэля Цорка по количеству побед в цветах «Боруссии» в рамках чемпионата Германии – 206. При этом, что примечательно, для достижения этого показателя нынешнему центрбеку потребовалось провести 347 матчей, а прежнему единоличному рекордсмену – 463.

«Боруссия» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги с 14 очками после шести туров, однако у прежних лидеров – «Баварии» и «Байера» – остаётся по матчу в запасе.