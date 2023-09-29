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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» - новый лидер Бундеслиги после непростой победы над Хоффенхаймом»

29 Сентября 2023 • 23:29 Комментировать
Хоффенхайм
1:3
Боруссия Д
окончен

Шестой тур чемпионата Германии открылся матчем «Хоффенхайм» - «Боруссия» Дортмунд. Победитель в этом поединке перепрыгивал через несколько ступеней и возглавлял таблицу. Первый гол возник из ничего, провал обороны хозяев после ввода ими мяча из-за боковой, и Никлас Фюллькруг оказался сам перед воротами, после чего реализовал момент. Вскоре Матс Хуммельс неважно сыграл в подкате у линии штрафной - пенальти. Андрей Крамарич пробил четко под штангу, голкипер не угадал. Несколько шансов у хозяев после стандартов ничего не принесли в итоге, а вот на 45-й минуте забили соперники. Дониэлл Мален прострелил справа в борьбу, голкипер перехватил мяч, но на добивании самым расторопным был Марко Ройс - 1:2.

После перерыва Крамарич бил головой, но вратарь чудом парировал. После штрафного Роберта Скова уже перекладина спасла «шмелей». На ровном месте Рами Бенсебаини получил желтую карточку, оставив  «Боруссию» в меньшинстве на полтайма. Юлиан Рюэрсон в концовке выдал замечательный рейд со своей половины поля и забил - 1:3.

Дортмунд выстоял и с 14 очками лидирует, соперник (12) - шестой.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:3Боруссия Д
  18'Фюллькруг Никлас (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей25'  
  45'Ройс Марко (1:2)
  90'Рюэрсон Юлиан (1:3)
Бауманн ОливерКабак Озан  85'Брукс Джон  44' 84' (Бишоф Том ( 84') Фогт Кевин  61'Бебу ИлаПрёмель Гриша 68' (Бериша Мергим ( 68') Гриллич ФлорианСтах АнтонСков Роберт 68' (Бюльтер Мариус ( 68') Бейер Максимилиан 84' (Юстван Юлиан ( 84') Крамарич Андрей 87' (Беккер Финн ( 87')
Запасные: Акпогума КевинСалаи АттилаСамассеку ДиадиФилипп Лука
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс Матс  23'Шлоттербек НикоБенсебаини Рами  67'  71'Нмеча Феликс  60' 69' (Джан Эмре ( 69') Эзкан СалихБрандт Юлиан 64' (Адейеми Карим ( 64') Ройс Марко  87' 80' (Зюле Никлас ( 80') Мален Дониэлл 80' (Вольф Мариус ( 80') Фюллькруг Никлас 80' (Аллер Себастьян ( 80')
Запасные: Рейна ДжованниМукоко ЮссуфаМайер Александер IIБайно-Гиттенс Джейми
29 сентября. Стадион "Презеро Арена".

 

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