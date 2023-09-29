«Боруссия» - новый лидер Бундеслиги после непростой победы над Хоффенхаймом»

Шестой тур чемпионата Германии открылся матчем «Хоффенхайм» - «Боруссия» Дортмунд. Победитель в этом поединке перепрыгивал через несколько ступеней и возглавлял таблицу. Первый гол возник из ничего, провал обороны хозяев после ввода ими мяча из-за боковой, и Никлас Фюллькруг оказался сам перед воротами, после чего реализовал момент. Вскоре Матс Хуммельс неважно сыграл в подкате у линии штрафной - пенальти. Андрей Крамарич пробил четко под штангу, голкипер не угадал. Несколько шансов у хозяев после стандартов ничего не принесли в итоге, а вот на 45-й минуте забили соперники. Дониэлл Мален прострелил справа в борьбу, голкипер перехватил мяч, но на добивании самым расторопным был Марко Ройс - 1:2.

После перерыва Крамарич бил головой, но вратарь чудом парировал. После штрафного Роберта Скова уже перекладина спасла «шмелей». На ровном месте Рами Бенсебаини получил желтую карточку, оставив «Боруссию» в меньшинстве на полтайма. Юлиан Рюэрсон в концовке выдал замечательный рейд со своей половины поля и забил - 1:3.

Дортмунд выстоял и с 14 очками лидирует, соперник (12) - шестой.