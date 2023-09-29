Мусиала: «Всегда стараюсь обращаться за советом к более опытным игрокам»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, как перенимает опыт и старших товарищей по команде.

Немецкий игрок успел провести 130 матчей за первую команду мюнхенского гранда к 20 годам, но надеется на продолжение стремительного прогресса.

«Я всегда стараюсь обратиться за советом к товарищам по команде, ведь вокруг так много футболистов, которые играют дольше меня, и так много людей, способных поделиться со мной полезным опытом. Я просто пытаюсь усваивать всё, извлекать необходимые уроки и применять на деле, чтобы становиться лучше изо дня в день», – передаёт Bayern & Germany слова Мусиалы.