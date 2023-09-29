Мусиала вспомнил, как выступал вместе с Беллингемом за молодёжную сборную Англии

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос о Джуде Беллингеме.

Нынешний игрок мюнхенцев пересёкся с хавбеком мадридского «Реала» в молодёжной сборной Англии.

«Если бы в те времена, когда мы оба выступали в молодёжной английской сборной, нам сказали, что через четыре года я буду играть в «Баварии», а Джуд – в «Реале», мы бы, наверное, не поверили в это. Это кажется мне безумием», – заявил в интервью ESPN 20-летний Мусиала, считающийся одним из самых одарённых молодых футболистов в мире, как и Беллингем.

Напомним, что Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд минувшим летом.