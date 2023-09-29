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Мусиала вспомнил, как выступал вместе с Беллингемом за молодёжную сборную Англии

29 Сентября 2023 • 21:06 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 21 ч. 9 мин.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос о Джуде Беллингеме.

Нынешний игрок мюнхенцев пересёкся с хавбеком мадридского «Реала» в молодёжной сборной Англии. 

«Если бы в те времена, когда мы оба выступали в молодёжной английской сборной, нам сказали, что через четыре года я буду играть в «Баварии», а Джуд – в «Реале», мы бы, наверное, не поверили в это. Это кажется мне безумием», – заявил в интервью ESPN 20-летний Мусиала, считающийся одним из самых одарённых молодых футболистов в мире, как и Беллингем.

Напомним, что Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Джамал Мусиала Джуд Беллингем
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