Эберль после ухода из «РБ Лейпцига» может присоединиться к «Баварии»

В пятницу «РБ Лейпциг» объявил об уходе Макса Эберля из клуба. В стане «быков» функционер занимал пост управляющего директора по спорту.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, Эберль стал фаворитом на получение должности в совете директоров «Баварии». Отмечается, что пригласить 50-летнего специалиста хочет Ули Хёнесс.

Макс Эберль отработал в «РБ Лейпциге» почти два года.

Стоит сказать, что в качестве футболиста Макс Эберль представлял «Баварию» в 1991-1994 годах.

Добавим, что в субботу «РБ Лейпциг» и «Бавария» пересекутся в шестом туре чемпионата Германии.