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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«РБ Лейпциг» расстался с директором официально

29 Сентября 2023 • 19:05 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 22 ч. 52 мин.

Макс Эберль больше не является управляющим директором «РБ Лейпцига» по спортивным вопросам. Клуб объявил об освобождении 50-летнего специалиста от этой должности. В пресс-релизе отмечается, что решение никак не связано с выступлениями команды.

Теперь управление спортивным сектором возьмёт на себя Рувен Шрёдер, который с апреля работает в клубе спортивным директором.

Ближайший матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» проведёт 30 сентября – против «Баварии» на своём поле. На текущий момент «быки» занимают в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Макс Эберль РБ Лейпциг Рувен Шрёдер
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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