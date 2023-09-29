Макс Эберль больше не является управляющим директором «РБ Лейпцига» по спортивным вопросам. Клуб объявил об освобождении 50-летнего специалиста от этой должности. В пресс-релизе отмечается, что решение никак не связано с выступлениями команды.

Теперь управление спортивным сектором возьмёт на себя Рувен Шрёдер, который с апреля работает в клубе спортивным директором.

Ближайший матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» проведёт 30 сентября – против «Баварии» на своём поле. На текущий момент «быки» занимают в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место.