​«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо в «Реал»

Поговаривают, что следующим летом Хаби Алонсо может занять должность главного тренера «Реала», заменив там Карло Анчелотти. Как сообщает на своих страницах The Athletic, если специалист решит переходить в мадридскую команду, то «Байер» не будет удерживать его против его воли.

Пока что «Байер» не получал никаких сигналов о возможном уходе Хаби Алонсо. При работе в Леверкузене испанец показал себя человеком, который спешит принимать какие-то решения на будущее.

Напомним, что недавно Хаби Алонсо подписал с «Байером» новый контракт, который рассчитан до конца сезона 2025/2026.