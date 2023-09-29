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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хаби Алонсо ответил на вопрос о работе в «Реале»

29 Сентября 2023 • 15:58 Комментировать

Хаби Алонсо считается фаворитом на должность главного тренера «Реала» после того, как её покинет Карло Анчелотти. Молодой специалист, который сейчас успешно работает в «Байере», дал комментарий по поводу такой возможности.

«Тренировать «Реала»? Ещё слишком рано, на дворе сентябрь. Сейчас я сосредоточен на «Байере», - сказал Алонсо журналистам.

Отметим, что на текущий момент «Байер» делит место на вершине турнирной таблицы Бундеслиги вместе с «Баварией».

Напомним, что действующий контракт связывает Карло Анчелотти с «Реалом» до конца сезона 2023/2024.

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