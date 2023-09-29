Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселоне» интересен немецкий игрок, оценённый в 100 миллионов евро

29 Сентября 2023 • 11:21 Комментировать

20-летний полузащитник Флориан Вирц, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сообщениям источника, в трансфере талантливого футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Фармацевты» оценивают игрока в 100 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник поучаствовал в пяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Флориан Вирц Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д Боруссия Д
3.65 4.10 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
11:21 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» интересен немецкий игрок, оценённый в 100 миллионов евро
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд установила ценник на Малена – игрок интересен гранду АПЛ слухи
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1
00:07 · Германия. Бундеслига
​РБ Лейпциг – Бавария: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 30 сентября 2023
28 Сентября
22:57 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс: «Всегда буду благодарен Неймару»
21:44 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс рассказал, готов ли к полноценному переходу из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»
21:37 · Германия. Бундеслига
Нойер приступил к командным тренировкам
20:58 · Германия. Бундеслига
Павар объяснил, почему покинул «Баварию» ради «Интера»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересовалась вингером «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
10:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракты с Нойером и Ульрайхом
27 Сентября
20:22 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи: «Немецкий язык очень сложен»
20:08 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи: «В Бундеслиге приходится много бегать»
15:01 · Германия. Бундеслига
Опенда: «Кейн – один из лучших нападающих в мире, он лучше меня»
14:50 · Германия. Бундеслига
Опенда – о чемпионской гонке в Бундеслиге: «Мы готовы обойти «Баварию» и других»
14:38 · Германия. Бундеслига
Опенда: «Хотим снова обыграть «Баварию»
Все новости
Рекомендуем