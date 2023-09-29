«Барселоне» интересен немецкий игрок, оценённый в 100 миллионов евро

20-летний полузащитник Флориан Вирц, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сообщениям источника, в трансфере талантливого футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Фармацевты» оценивают игрока в 100 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник поучаствовал в пяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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