«Хоффенхайм» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В шестом туре чемпионата Германии по футболу «Хоффенхайм» играет против «Боруссии» из Дортмунда.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Хоффенхайм - Боруссия Д
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Протокол игры
|18'Фюллькруг Никлас (0:1)
|(1:1) Крамарич Андрей25'
|45'Ройс Марко (1:2)
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс• 23'Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Нмеча Феликс•Эзкан Салих•Брандт Юлиан•Ройс Марко•Мален Дониэлл•Фюллькруг Никлас
29 сентября. Стадион "Презеро Арена".
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