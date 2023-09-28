Хави Симонс: «Всегда буду благодарен Неймару»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс, на правах аренды выступающий за «РБ Лейпциг», рассказал о взаимоотношениях с Неймаром.

Нидерландский футболист так и не смог пробиться в основной состав парижан в свой первый приход, однако звёздный бразилец помог юному игроку с адаптацией.

«На тот момент Неймар уже знал меня по «Барселоне». Когда я пришёл в «ПСЖ», он был мне как отец, и я всегда буду благодарен ему за это. Играть со своим кумиром было настоящей мечтой. Он и сейчас остаётся для меня очень важным человеком», – приводит журналист Филипп Хинце слова Симонса.

Напомним, что Неймар покинул «ПСЖ» в августе нынешнего года, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль».