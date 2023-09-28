Хави Симонс рассказал, готов ли к полноценному переходу из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс, арендованный у «Пари Сен-Жермен», ответил на вопрос о своём будущем.

Нидерландский игрок пополнил ряды «красных быков» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Выступления 20-летнего футболиста впечатлили представителей немецкого клуба, и недавно спортивный директор Макс Эберль заявил о намерении выкупить атакующего хавбека в будущем.

«В футболе ничего нельзя предугадать. Никто не знает, что может произойти через несколько месяцев.

В «РБ Лейпциге» я уже чувствую себя как дома. Мне здесь нравится, я хочу добиться успеха и оставить свой след в истории клуба», – приводит журналист Филипп Хинце слова Симонса.