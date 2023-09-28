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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер приступил к командным тренировкам

28 Сентября 2023 • 21:37 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в скором времени должен завершить восстановление после травмы.

37-летний футболист не появляется на поле с конца прошлого года из-за перелома ноги. Как информирует пресс-служба «Баварии», в четверг капитан команды тренировался в общей группе с частичной нагрузкой. «Я очень этого ждал. Приятно вновь оказаться на поле вместе с товарищами по команде», – заявил ветеран.

Мануэль Нойер провёл 488 матчей за «Баварию» во всех турнирах, пропустив 384 гола.

В субботу команда Томаса Тухеля сыграет на выезде против «РБ Лейпцига» в матче шестого тура Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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