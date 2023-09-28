Павар объяснил, почему покинул «Баварию» ради «Интера»

Защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар высказался о причинах своего перехода.

«Нерадзурри» объявили о переходе француза из «Баварии» в конце августа. Трансфер обошёлся гранду Серии А в 30 млн евро.

«Я давно слежу за итальянским футболом, здесь выступают многие мои друзья. Серия А – тактически сложная лига, здесь я смогу многому научиться.

Я почувствовал, что пришло время для нового вызова. Моя любимая позиция на поле – правый центральный защитник в схеме с тремя игроками в обороне. В этой роли я чувствую себя наиболее комфортно, и в «Интере» я могу играть так, как мне нравится», – рассказал в интервью DAZN 27-летний игрок.