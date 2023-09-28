«Бавария» хочет продлить контракты с Нойером и Ульрайхом

Мюнхенская «Бавария» хотела бы продлить контракт со своими голкиперами Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. По информации от Kicker, руководство «красной машины» намерено начать переговоры с вратарями в течение осени.

Напомним, контракты Ульрайха и Нойера истекают в конце нынешнего сезона. Мануэль является основным голкипером «Баварии», но не играет с зимы из-за травмы. В отсутствие Нойера в этом сезоне первым номером мюнхенцев является Ульрайх.

Отметим, что Нойеру сейчас 37 лет, тогда как Ульрайху 35. «Баварию» ранее связывали с вратарём лондонского «Арсенала» Аарона Ремсдейла, который недавно потерял место в основном составе «канониров».