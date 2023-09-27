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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Бонуччи: «Немецкий язык очень сложен»

27 Сентября 2023 • 20:22 Комментировать

После долгих лет выступлений в родной Италии Леонардо Бонуччи под конец карьеры решил опробовать себя в другом чемпионате, выбрав немецкую Бундеслигу. Однако в немецком чемпионате он столкнулся с определенными сложностями - во-первых, там играют несколько иначе, а во-вторых, Бонуччи с трудом осваивает немецкую культуру и особенно язык.

- Я перебрался в Германию потому что хотел покончить с комфорт-зоной, мне хотелось поэкспериментировать. Новая культура, новый язык - впрочем, именно он дается мне с огромным трудом. Но я хотел получить такой опыт, - цитирует слова итальянского защитника немецкое издание Kicker.


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Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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