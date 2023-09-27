​Бонуччи: «В Бундеслиге приходится много бегать»

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи перебрался в Бундеслигу, он выступает за «Унион». Оказавшись в Германии, Бонуччи с удивлением обнаружил, что отдохнуть в немецком чемпионате не получается - бегают там намного больше, чем в Италии:

- В Бундеслиге все играют намного выше, и потому приходится покрывать больше пространства в обороне. Когда я пришел, то сказал тренеру, что мне нужны три-четыре недели для адаптации, и теперь я в форме, - цитирует слова Бонуччи Kicker.

До «Униона» Бонуччи выступал в туринском «Ювентусе». В 2021 году Бонуччи в составе итальянской сборной стал чемпионом Европы.