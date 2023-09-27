Опенда: «Кейн – один из лучших нападающих в мире, он лучше меня»

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда сравнил себя с форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном. Напомним, оба форварда перебрались в свои нынешние команды минувшим летом. «Бавария» и «Лейпциг» встретятся между собой в чемпионате 30 октября.

«Кейн – один из лучших нападающих в мире. Он лучше меня. В то же время это заводит меня и толкает вперёд, ведь я хочу находится на таком же уровне», – приводит слова Опенда издание Bild.

Напомним, Кейн отметился 7 голами и 3 ассистами в новом розыгрыше Бундеслиги, что пока делает его лучшим бомбардиром турнира. На счету Опенды три забитых мяча и результативная передача.