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Чемпионат Германии. Бундеслига

Опенда – о чемпионской гонке в Бундеслиге: «Мы готовы обойти «Баварию» и других»

27 Сентября 2023 • 14:50 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда рассказал о целях своей команды на этот сезон. Сейчас команда после пяти туров располагается на четвёртой строчке в Бундеслиге, но отставание от первого места при этом составляет одно очко.

«Главная цель – финишировать в топ-4. Я знаю, что многие фанаты в Германии хотят наконец увидеть другого чемпиона. Во Франции похожая ситуация с «ПСЖ». Мы готовы обойти «Баварию», «Боруссию» Дортмунд и кого угодно. Но перед тем, как чего-то добиться, нужно выигрывать матчи», – сказал Опенда в беседе с изданием Bild.

Опенда перебрался в «РБ Лейпциг» из «Ланса» минувшим летом. Луи забил уже три гола в пяти турах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг луи опенда
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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