Опенда: «Хотим снова обыграть «Баварию»

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда поделился ожиданиями от ближайшего матча чемпионата Германии против мюнхенской «Баварии». Напомним, на старте сезона «красные быки» разгромили команду Томаса Тухеля (3:0) в Суперкубке Германии.

«Не имеет значение, кто фаворит. Суперкубок прошёл замечательно, но мы хотим обыграть «Баварию» снова. Постараемся сделать всё возможное для того, чтобы выезд в Лейпциг получился для «Баварии» максимально сложным. Никто не должен чувствовать себя комфортно на нашем стадионе кроме нас самих», – приводит слова Опенды Bild.

Опенда в новом сезоне записал на свой актив 3 гола и результативную передачу в 5 турах Бундеслиги.