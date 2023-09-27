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Киммих: «Матч с «РБ Лейпцигом» будет очень важен, но не только из-за Суперкубка»

27 Сентября 2023 • 12:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча с «РБ Лейпцигом» в ближайшем туре чемпионата Германии. Напомним, в Суперкубке «красные быки» на старте сезона разгромили «Баварию» со счётом 3:0.

«Матч с «РБ Лейпцигом» будет очень важен, но не только из-за Суперкубка. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. Думаю, зрители с нетерпением ждут эту игру», – цитирует Киммиха Sport 1.

У «РБ Лейпцига» сейчас 12 очков в турнирной таблице чемпионата Германии, что позволяет «красным быкам» занимать четвёртую позицию. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт всего на один пункт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Йозуа Киммих
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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