Киммих: «Матч с «РБ Лейпцигом» будет очень важен, но не только из-за Суперкубка»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча с «РБ Лейпцигом» в ближайшем туре чемпионата Германии. Напомним, в Суперкубке «красные быки» на старте сезона разгромили «Баварию» со счётом 3:0.

«Матч с «РБ Лейпцигом» будет очень важен, но не только из-за Суперкубка. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. Думаю, зрители с нетерпением ждут эту игру», – цитирует Киммиха Sport 1.

У «РБ Лейпцига» сейчас 12 очков в турнирной таблице чемпионата Германии, что позволяет «красным быкам» занимать четвёртую позицию. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт всего на один пункт.