Горецка – о назначении Нагельсманна в сборную Германии: «Это логичное решение»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера команды. Напомним, хавбек ранее работал под руководством этого наставника в мюнхенской «Баварии».

«Это логичное решение. Юлиан остаётся невероятным тренером, а руководство знало об этом, когда принимало решение. Я счастлив, что у нас теперь есть прекрасный тренер. Уверен, дела скоро наладятся», – цитирует Горецку ZDF.

Бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не включил Горецку в заявку на сентябрьские матчи. Напомним, при Нагельсманне Леон был основным полузащитником мюнхенской «Баварии».