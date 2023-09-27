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Горецка – о назначении Нагельсманна в сборную Германии: «Это логичное решение»

27 Сентября 2023 • 12:03 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера команды. Напомним, хавбек ранее работал под руководством этого наставника в мюнхенской «Баварии».

«Это логичное решение. Юлиан остаётся невероятным тренером, а руководство знало об этом, когда принимало решение. Я счастлив, что у нас теперь есть прекрасный тренер. Уверен, дела скоро наладятся», – цитирует Горецку ZDF.

Бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не включил Горецку в заявку на сентябрьские матчи. Напомним, при Нагельсманне Леон был основным полузащитником мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Леон Горецка Юлиан Нагельсманн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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