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Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Возвращение Нойера не за горами»

27 Сентября 2023 • 11:39 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о том, как проходит восстановление голкипера Мануэля Нойера. Напомним, немец продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил ещё после чемпионата мира.

«У нас нет конкретной даты, но возвращение Нойера не за горами. Думаю, это вопрос нескольких дней. Конечно, нам следует быть осторожными, ведь Мануэль уже долго не играет. Надеюсь, в ближайшие несколько дней Нойер уже будет с командой», – цитирует Фройнда ZDF.

Напомним, «Бавария» летом продала Янна Зоммера, который в прошлом сезоне был куплен для краткосрочной замены Нойера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Кристоф Фройнд
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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