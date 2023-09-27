Мусиала: «Очень жаль, что Флика уволили»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением об увольнении Ханса-Дитера Флика с должности тренера сборной Германии.

58-летний специалист был отправлен в отставку 10 сентября после поражения в товарищеском матче со сборной Японии (1:4). Сменщиком Флика в национальной немецкой команде стал другой экс-наставник «Баварии» – Юлиан Нагельсманн.

«Флик поверил в меня в «Баварии» – именно при нём я дебютировал. Я всегда мог открыто поговорить с ним. Он отлично знает, что нужно делать, чтобы молодой игрок чувствовал уверенность. Мне очень жаль, что его уволили, и я могу лишь пожелать ему всего наилучшего», – сказал в интервью SportBild 20-летний футболист.