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Мусиала: «Очень жаль, что Флика уволили»

27 Сентября 2023 • 02:25 Комментировать
США
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Германия
14.10 22:00

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением об увольнении Ханса-Дитера Флика с должности тренера сборной Германии.

58-летний специалист был отправлен в отставку 10 сентября после поражения в товарищеском матче со сборной Японии (1:4). Сменщиком Флика в национальной немецкой команде стал другой экс-наставник «Баварии» – Юлиан Нагельсманн.

«Флик поверил в меня в «Баварии» – именно при нём я дебютировал. Я всегда мог открыто поговорить с ним. Он отлично знает, что нужно делать, чтобы молодой игрок чувствовал уверенность. Мне очень жаль, что его уволили, и я могу лишь пожелать ему всего наилучшего», – сказал в интервью SportBild 20-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Джамал Мусиала
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