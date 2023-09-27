Бонуччи: «Моя цель – сыграть на Евро-2024»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи надеется вернуться в сборную Италии.

36-летнего футболиста неожиданно исключили из состава «Ювентуса» перед началом текущего сезона. 1 сентября ветеран нашёл себе новый клуб, заключив договор с немецким «Унионом». Из-за отсутствия постоянной игровой практики на старте сезона центрбек пропустил первый сбор итальянской национальной команды при новом наставнике Лучано Спаллетти.

«Я разговаривал со Спаллетти две недели назад. Он сказал, что мне нужно регулярно появляться на поле, если я хочу вернуться в сборную. Я знаю, что это непросто, но моя главная цель – попасть на Евро-2024», – рассказал в интервью Kicker бывший капитан «Ювентуса».