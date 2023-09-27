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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «Хочу стать одним из лучших игроков мира в ближайшие годы»

27 Сентября 2023 • 01:52 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих амбициях.

20-летний игрок регулярно появляется на поле в составе «Баварии» и сборной Германии, но надеется добиться большего в скором будущем.

«Я хочу стать одним из лучших футболистов в мире – таковы мои амбиции. Надеюсь выйти на свой пиковый уровень через один или два года.

«Золотой мяч»? До этого ещё далеко, но моя цель и мечта – однажды стать лучшим в мире», – передаёт SportBild слова атакующего хавбека.

В активе Джамала Мусиалы 31 забитый мяч и 24 голевых паса в 130 поединках за «Баварию». В составе сборной Германии восходящей звезде удалось отметиться одним голом и тремя ассистами в 23 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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