Спортивный директор «Баварии» высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о будущих сделках клуба.

По словам функционера, занявшего свой пост в начале сентября, работа над потенциальными январскими подписаниями уже ведётся: «Мы постоянно обсуждаем планы на январь, думаем о том, в чём мы можем стать сильнее. В будущем нам предстоит провести более детальные обсуждения на тему того, какие конкретно игроки требуются команде. Новички должны быть способны вписаться в структуру. Мы найдём правильные решения в январе, но это будет непростой вызов», – приводит ZDF слова Фройнда.

Одной из целей «Баварии» остаётся полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья, чей трансфер сорвался в последний день летнего окна.