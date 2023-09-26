Бонуччи: «Ювентус» был для меня всем, я хотел завершить там карьеру»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи вспомнил, как расставался с «Ювентусом».

Прошедшим летом итальянский ветеран был исключён из состава «старой синьоры», поэтому был вынужден сменить клуб. Незадолго до закрытия трансферного окна 36-летний футболист подписал контракт с «Унионом».

«Честно говоря, я не планировал уезжать из Италии. «Ювентус» был для меня всем, и я думал, что завершу там карьеру, но сейчас я не хочу говорить об этом клубе.

Мне было интересно вырваться из зоны комфорта, познать новую культуру, новый язык. Сейчас я сосредоточен на этом. Признаюсь, освоить немецкий очень нелегко, да и футбол здесь совсем другой», – рассказал в интервью Kicker Бонуччи.