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Бонуччи: «Ювентус» был для меня всем, я хотел завершить там карьеру»

26 Сентября 2023 • 23:39 Комментировать
Хайденхайм
...
Унион Берлин
30.09 16:30

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи вспомнил, как расставался с «Ювентусом».

Прошедшим летом итальянский ветеран был исключён из состава «старой синьоры», поэтому был вынужден сменить клуб. Незадолго до закрытия трансферного окна 36-летний футболист подписал контракт с «Унионом».

«Честно говоря, я не планировал уезжать из Италии. «Ювентус» был для меня всем, и я думал, что завершу там карьеру, но сейчас я не хочу говорить об этом клубе.

Мне было интересно вырваться из зоны комфорта, познать новую культуру, новый язык. Сейчас я сосредоточен на этом. Признаюсь, освоить немецкий очень нелегко, да и футбол здесь совсем другой», – рассказал в интервью Kicker Бонуччи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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