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Лёв: «Мне хотелось бы работать на каждодневной основе»

26 Сентября 2023 • 23:21 Комментировать

Бывший наставник немецкой сборной Йоахим Лёв признался, что всерьез рассматривает возможность возглавить клуб, так как соскучился по клубной работе. Недавно о контракте с ним задумывались в руководстве турецкой федерации футбола, но Лёв, подумав, отказал туркам.

- Я получал различные предложения, но решил для себя, что соглашусь только если почувствую, что хочу этого на сто процентов. Клуб или сборная? Мне всегда нравилось работать на ежедневной основе, то есть с клубом, - цитирует слова Лёва итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом Лёва была «Аустрия» в 2004 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Йоахим Лёв Сборная Турции
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