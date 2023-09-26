Лёв: «Мне хотелось бы работать на каждодневной основе»

Бывший наставник немецкой сборной Йоахим Лёв признался, что всерьез рассматривает возможность возглавить клуб, так как соскучился по клубной работе. Недавно о контракте с ним задумывались в руководстве турецкой федерации футбола, но Лёв, подумав, отказал туркам.

- Я получал различные предложения, но решил для себя, что соглашусь только если почувствую, что хочу этого на сто процентов. Клуб или сборная? Мне всегда нравилось работать на ежедневной основе, то есть с клубом, - цитирует слова Лёва итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом Лёва была «Аустрия» в 2004 году.