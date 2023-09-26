​Шешко: «Мы с Холанном похожи только в одном»

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко высказался по поводу сравнений со звёздным Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

«Вы сравниваете меня с одним из лучших футболистов в мире. Мы с Холанном похожи только в одном – в росте. Но стиль игры у нас совершенно разный. Он нравится мне как игрок, но я не люблю себя с кем-то сравнивать. Я просто хочу быть собой», - цитирует Шешко портал Transfermarkt.

В шести матчах сезона 2023/2024 за «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко записал на свой счёт три забитых гола. Ближайший матч чемпионата Германии «быки» проведут 30 сентября – против «Баварии» на своём поле.