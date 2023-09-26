Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Шешко: «Мы с Холанном похожи только в одном»

26 Сентября 2023 • 15:47 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко высказался по поводу сравнений со звёздным Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

«Вы сравниваете меня с одним из лучших футболистов в мире. Мы с Холанном похожи только в одном – в росте. Но стиль игры у нас совершенно разный. Он нравится мне как игрок, но я не люблю себя с кем-то сравнивать. Я просто хочу быть собой», - цитирует Шешко портал Transfermarkt.

В шести матчах сезона 2023/2024 за «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко записал на свой счёт три забитых гола. Ближайший матч чемпионата Германии «быки» проведут 30 сентября – против «Баварии» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанн Беньямин Шешко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
15:47 · Германия. Бундеслига
​Шешко: «Мы с Холанном похожи только в одном»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Шешко объяснил, почему выбрал не «Манчестер Юнайтед», а «РБ Лейпциг»
14:27 · Германия. Бундеслига
​Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить «Реал»
12:28 · Германия. Бундеслига
Мусиала высказался об игре Месси и Неймара
08:10 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» планирует выкупить Симонса у «ПСЖ»
01:27 · Германия. Бундеслига
​Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» впечатлил его больше всех
25 Сентября
23:02 · Германия. Бундеслига
Источник: Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала» в следующем сезоне слухи
21:09 · Германия. Бундеслига
Тухель похвалил Чупо-Мотинга
20:16 · Германия. Бундеслига
Тухель: Ким, де Лигт и Упамекано не тренируются из-за травм
19:36 · Германия. Бундеслига
Назван лучший бомбардир топ-20 лиг Европы к концу сентября
17:57 · Германия. Бундеслига
Гилавоги нашёл себе новый клуб в Германии официально
17:34 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала всегда может изменить ситуацию на поле»
17:33 · Германия. Кубок
​За «Баварию» дебютирует Перец
14:47 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сане знает английский, поэтому очень часто общается с Кейном»
11:19 · Германия. Бундеслига
«Бавария» запланировала два трансфера на январь
Все новости
Рекомендуем