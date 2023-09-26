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​Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить «Реал»

26 Сентября 2023 • 14:27 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что следующим летом главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо. Нынешний рулевой мадридской команды Карло Анчелотти получил вопрос на этот счёт.

«Хаби Алонсо? Я работал с ним, он был моим игроком. У него сейчас всё хорошо, и я желаю, чтобы однажды он стал тренером «Реала». Мне он нравится. Точно так же мне нравятся Рауль и Альваро Арбелоа», - сказал Анчелотти журналистам.

Отметим, что действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ожидается, что следующим летом итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

В настоящий момент Хаби Алонсо тренирует «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер
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