​Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить «Реал»

В прессе появилась информация о том, что следующим летом главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо. Нынешний рулевой мадридской команды Карло Анчелотти получил вопрос на этот счёт.

«Хаби Алонсо? Я работал с ним, он был моим игроком. У него сейчас всё хорошо, и я желаю, чтобы однажды он стал тренером «Реала». Мне он нравится. Точно так же мне нравятся Рауль и Альваро Арбелоа», - сказал Анчелотти журналистам.

Отметим, что действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ожидается, что следующим летом итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

В настоящий момент Хаби Алонсо тренирует «Байер».