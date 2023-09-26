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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала высказался об игре Месси и Неймара

26 Сентября 2023 • 12:28 Комментировать

Нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих футбольных кумирах детства. Он выделил бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.

«Лео и Неймар доставляли мне много радости на поле. Меня всегда поражала их манера игры. Я тоже хочу увлекать зрителей своей игрой», - передает слова Джамала One Football.

В сезоне-2023/2024 Мусиала принял участие в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение Джамала с мюнхенским грандом рассчитано до середины 2026 года.

Месси сейчас выступает в МЛС, а Неймар – в чемпионате Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Неймар Джамал Мусиала
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