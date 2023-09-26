Мусиала высказался об игре Месси и Неймара

Нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих футбольных кумирах детства. Он выделил бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.

«Лео и Неймар доставляли мне много радости на поле. Меня всегда поражала их манера игры. Я тоже хочу увлекать зрителей своей игрой», - передает слова Джамала One Football.

В сезоне-2023/2024 Мусиала принял участие в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение Джамала с мюнхенским грандом рассчитано до середины 2026 года.

Месси сейчас выступает в МЛС, а Неймар – в чемпионате Саудовской Аравии.