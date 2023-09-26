«Реал» готовит два очень громких трансфера

Боссы мадридского «Реала» планируют взорвать январское трансферное окно двумя громкими сделками. По сообщениям инсайдера Экрема Конура, испанский гранд хочет подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Контракт форварда с парижанами рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Ценник Дэвиса составляет 70 миллионов. Трудовое соглашение канадца с немецким клубом истекает летом 2025 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает третье место после шести туров.
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