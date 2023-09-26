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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» планирует выкупить Симонса у «ПСЖ»

26 Сентября 2023 • 08:10 Комментировать

«РБ Лейпциг» собирается сохранить в команде хавбека Хави Симонса после завершения срока аренды. Об этом сообщил спортивный директор «быков» Макс Эберль.

«Мы хотим подписать с игроком полноценный контракт, если все будет хорошо. Симонс успешно начал этот сезон. Думаю, мы эмоционально уже привязали его к нашей команде», - передает слова Эберля RMC Sport.

Контракта 20-летнего футболиста принадлежит французскому «ПСЖ». Арендное соглашение Симонса с «РБ Лейпцигом» рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В нынешней кампании Хави принял участие в семи поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Макс Эберль РБ Лейпциг Хави Симонс
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