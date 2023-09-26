​Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» впечатлил его больше всех

Английский нападающий Гарри Кейн освоился в мюнхенской «Баварии» и рассказал журналистам, кто из игроков клуба произвел на него наибольшее впечатление. По его словам, по-настоящему удивил его ветеран клуба Томас Мюллер.

- Мюллер - это игрок, который удивил меня больше всех. Он очень интеллигентный игрок, вкупе с его опытом это смотрится просто невероятно. Может, со стороны это кажется все иначе, но на самом деле игроки его калибра очень важны для клуба, они на шаг впереди всех остальных, - цитирует слова Кейна TNT Sports.

Ранее Гарри Кейн выступал в составе лондонского «Тоттенхэма».