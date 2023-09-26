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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» впечатлил его больше всех

26 Сентября 2023 • 01:27 Комментировать

Английский нападающий Гарри Кейн освоился в мюнхенской «Баварии» и рассказал журналистам, кто из игроков клуба произвел на него наибольшее впечатление. По его словам, по-настоящему удивил его ветеран клуба Томас Мюллер.

- Мюллер - это игрок, который удивил меня больше всех. Он очень интеллигентный игрок, вкупе с его опытом это смотрится просто невероятно. Может, со стороны это кажется все иначе, но на самом деле игроки его калибра очень важны для клуба, они на шаг впереди всех остальных, - цитирует слова Кейна TNT Sports.

Ранее Гарри Кейн выступал в составе лондонского «Тоттенхэма».


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Гарри Кейн
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